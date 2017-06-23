Британский теннисист Эванс провалил тест на кокаин

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Британец Дэниел Эванс, занимающий 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (АТР), признался, что его допинг-тест показал положительный результат на кокаин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление спортсмена.

Международная федерация тенниса подтвердила положительный допинг-тест Эванса, который был сдан 24 апреля во время турнира в Барселоне. Образец был проанализирован лабораторией Всемирного антидопингового агентства в Монреале. В нем были обнаружены кокаин и метаболит. 16 июня Эвансу были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, с 26 июня он будут отстранен от соревнований.

Сообщается, что позже в пятницу 27-летний теннисист проведет пресс-конференцию.

Эванс в нынешнем году впервые вышел в финал турнира ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является третий круг Уимблдона (2016) и Открытого чемпионата США (2013, 2016).