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"Нью-Джерси" выбрал швейцарца Хишира под первым номером на драфте НХЛ

Спорт
24 июня, 3:05 UTC+3 МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Нолан Патрик отправился в "Филадельфию" под вторым номером, финн Миро Хейсканен - в "Даллас" под третьим

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© AP Photo/Nam Y. Huh

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" выбрал под первым номером на драфте новичков 18-летнего швейцарского нападающего Нико Хишира. Церемония проходит в "Юнайтед-центре" в Чикаго.

Под вторым номером "Филадельфия" выбрала 18-летнего канадского форварда Нолана Патрика. Третьим номером стал 17-летний финский защитник Миро Хейсканен, он будет выступать за "Даллас". "Колорадо" выбрал канадского защитника Кэйла Макара (18 лет) под четвертым номером, "Ванкувер" - шведского форварда Элиаса Петтерссона (18) под пятым.

В прошедшем сезоне Хишир провел 57 матчей в Главной юниорской лиге Квебека за клуб "Галифакс" и набрал 86 очков (38 голов + 48 передач), он стал первым швейцарцем, выбранным под первым номером. Патрик выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за "Брэндон", на его счету 46 (20+26) очков в 33 матчах прошедшего сезона, а годом ранее он был признан самым ценным игроком плей-офф WHL и помог своей команде впервые за двадцать лет завоевать чемпионство. Хейсканен прошлый сезон провел в финском клубе ХИФК, где в 37 матчах набрал 10 очков (5+5).

Первый драфт НХЛ состоялся в 1963 году. За всю историю под первым номером было выбрано три россиянина: Илья Ковальчук ("Атланта", 2001), Александр Овечкин ("Вашингтон", 2004) и Наиль Якупов ("Эдмонтон", 2012).

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