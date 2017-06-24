Крис Пол переизбран на пост президента профсоюза игроков НБА

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Американский разыгрывающий защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Крис Пол переизбран на должность президента профсоюза игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал The Score.

Пол останется президентом профсоюза еще на четыре года. Американец занимает этот пост с 2013 года, до него главой профсоюза был Дерек Фишер (2006-2013). В свой первый срок Пол помог лиге и игрокам заключить новый коллективный трудовой договор, который вступит в силу 1 июля 2017 года.

Вице-президентом был выбран американец Гарретт Темпл из "Сакраменто". На этом посту он сменил своего соотечественника из "Кливленда" Кайла Корвера. Темпл избран сроком на три года.

В управляющий комитет профсоюза вошли Леброн Джеймс, Джеймс Джонс, Кармело Энтони, Стефен Карри, Андре Игоудала и Энтони Толливер.