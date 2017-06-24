Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Южной Кореи: Участие КНДР в Олимпиаде-2018 поспособствует укреплению мира

Спорт
24 июня, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Мун Чжэ Ин добавил, что намерен обсудить с МОК возможность участия в церемониях открытия и закрытия Игр-2018 сборных Южной Кореи и КНДР под единым флагом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает, что участие сборной КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, поспособствует укреплению мира на Корейском полуострове. Об этом он заявил в субботу на открытии чемпионата мира по тхэквондо в южнокорейском Муджу, передает агентство Рёнхап.

"Я верю в силу спорта, который устанавливает мир. Мне приятно видеть первый пример спортивного обмена между Югом и Севером при новой администрации (Южной Кореи - прим. ТАСС)", - сказал он, приветствуя участников соревнований, среди которых есть и северокорейские спортсмены. Мун Чжэ Ин также отметил, что участие сборной КНДР в Олимпийских играх "поспособствовало бы воплощению в жизнь таких олимпийских ценностей, как продвижение мира и гармонии между людьми".

Кроме того, в своей речи он напомнил, что на летней Олимпиаде в Сиднее в 2000 году команды Юга и Севера прошли под единым флагом на церемониях открытия и закрытия соревнований. "Я намерен заручиться поддержкой Международного олимпийского комитета (МОК) в этом вопросе", - добавил президент.

Ранее министр спорта Южной Кореи До Чон Хван заявил, что готов предложить КНДР провести соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, он предложил создать женскую хоккейную команду, в которую входили бы игроки из Южной Кореи и КНДР.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в Таганроге
20
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Эпизод матча Камерун - Австралия
22
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
2
Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран
3
Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной Корее
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
6
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама