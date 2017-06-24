Президент Южной Кореи: Участие КНДР в Олимпиаде-2018 поспособствует укреплению мира

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает, что участие сборной КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, поспособствует укреплению мира на Корейском полуострове. Об этом он заявил в субботу на открытии чемпионата мира по тхэквондо в южнокорейском Муджу, передает агентство Рёнхап.
"Я верю в силу спорта, который устанавливает мир. Мне приятно видеть первый пример спортивного обмена между Югом и Севером при новой администрации (Южной Кореи - прим. ТАСС)", - сказал он, приветствуя участников соревнований, среди которых есть и северокорейские спортсмены. Мун Чжэ Ин также отметил, что участие сборной КНДР в Олимпийских играх "поспособствовало бы воплощению в жизнь таких олимпийских ценностей, как продвижение мира и гармонии между людьми".
Кроме того, в своей речи он напомнил, что на летней Олимпиаде в Сиднее в 2000 году команды Юга и Севера прошли под единым флагом на церемониях открытия и закрытия соревнований. "Я намерен заручиться поддержкой Международного олимпийского комитета (МОК) в этом вопросе", - добавил президент.
Ранее министр спорта Южной Кореи До Чон Хван заявил, что готов предложить КНДР провести соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, он предложил создать женскую хоккейную команду, в которую входили бы игроки из Южной Кореи и КНДР.
Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.