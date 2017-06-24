Проведение ЧМ-2018 вдвое увеличит число детей, занимающихся футболом в Сочи

Bild: бронзовый призер ЧМ Аого может перейти из "Шальке" в "Краснодар"Спорт 24 июня, 14:12
Ласицкене одержала победу в восьмом турнире подряд, выиграв соревнования в ЖуковскомСпорт 24 июня, 13:50
"Гуляли всю ночь до утра": российские школьники отметили выпускнойОбщество 24 июня, 13:45
Музей в Вашингтоне планирует собрать Библии на более чем 2 тыс. языковКультура 24 июня, 13:45
Власти города: клуб "Сочи" пока официально не снят с ПФЛСпорт 24 июня, 13:45
Тренер сборной Германии Лёв пожелал россиянам выйти в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 24 июня, 13:45
Мутко: российский футбол заинтересован в возвращении "Рубина" в элиту чемпионата страныСпорт 24 июня, 13:45
Горецка: немецкие футболисты хотят выиграть группу и получить дополнительный день отдыхаСпорт 24 июня, 13:36
В Китае в результате схода оползня погибли пять человек, 120 пропали без вестиПроисшествия 24 июня, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Количество детей, занимающихся футболом в спортивных школах Сочи, вырастет в два раза после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил в субботу журналистам директор Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.
"В спортшколах [города сейчас футболом] занимаются 787 детей. После проведения чемпионата мира по футболу мы сможем использовать тренировочные площадки для детей. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года эта цифра составит около полутора тысяч детей", - сказал Пилосян.
Он также уточнил, что сейчас общее количество детей, занимающихся регулярно футболом в Сочи, составляет около 4 тысяч человек, а со взрослыми цифра возрастает до 10-14 тысяч.
Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 25 июня встретятся сборные Германии и Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Пилосян также отметил, что в предстоящих играх Кубка конфедераций 2017 года в Сочи будут задействованы 43 ребенка. Стадион "Фишт" в Сочи приммет две игры Кубка конфедераций - 25 июня сыграют сборные Германии и Камеруна, 29 июня состоится второй полуфинал.
"43 ребенка будут задействованы в ближайших матчах [Кубка конфедераций]. 28 человек - "болбои" и 15 [задействуют] для выноса флагов [команд-участниц матча]", - сказал Пилосян.
Он также поблагодарил организаторов турнира за то, что дали возможность юным горожанам поучаствовать в открытой тренировке сборной Германии. "40 детей у нас приняли участие в открытой тренировке сборной Германии. Для них это было на всю жизнь запоминающееся событие", - отметил Пилосян, добавив, что проведение таких мероприятий дает детям дополнительную мотивацию для занятий спортом.
Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.