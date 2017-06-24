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Проведение ЧМ-2018 вдвое увеличит число детей, занимающихся футболом в Сочи

Спорт
24 июня, 13:36 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 24, июня. /ТАСС

По словам директора Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергея Пилосяна, на данный момент общее количество детей, занимающихся футболом, составляет около 4 тыс. человек

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СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Количество детей, занимающихся футболом в спортивных школах Сочи, вырастет в два раза после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил в субботу журналистам директор Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.

"В спортшколах [города сейчас футболом] занимаются 787 детей. После проведения чемпионата мира по футболу мы сможем использовать тренировочные площадки для детей. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года эта цифра составит около полутора тысяч детей", - сказал Пилосян.

Он также уточнил, что сейчас общее количество детей, занимающихся регулярно футболом в Сочи, составляет около 4 тысяч человек, а со взрослыми цифра возрастает до 10-14 тысяч.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 25 июня встретятся сборные Германии и Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

43 ребенка задействуют на матчах Кубка конфедераций в Сочи

Пилосян также отметил, что в предстоящих играх Кубка конфедераций 2017 года в Сочи будут задействованы 43 ребенка. Стадион "Фишт" в Сочи приммет две игры Кубка конфедераций - 25 июня сыграют сборные Германии и Камеруна, 29 июня состоится второй полуфинал.

"43 ребенка будут задействованы в ближайших матчах [Кубка конфедераций]. 28 человек - "болбои" и 15 [задействуют] для выноса флагов [команд-участниц матча]", - сказал Пилосян.

Он также поблагодарил организаторов турнира за то, что дали возможность юным горожанам поучаствовать в открытой тренировке сборной Германии. "40 детей у нас приняли участие в открытой тренировке сборной Германии. Для них это было на всю жизнь запоминающееся событие", - отметил Пилосян, добавив, что проведение таких мероприятий дает детям дополнительную мотивацию для занятий спортом.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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