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Хачанов проиграл Федереру и не сумел выйти в финал турнира ATP в Галле

Спорт
24 июня, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу швейцарского теннисиста

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA/IAN LANGSDON

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл пятой "ракетке" мира швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в немецком Галле.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу швейцарского теннисиста. Хачанов впервые в карьере играл против Федерера.

Соперник Федерера определится в другом полуфинале, в котором сыграют француз Ришар Гаске и Александр Зверев из Германии.

Федерер восемь раз выигрывал турнир в Галле, что является рекордом соревнований.

Турнир ATP в Галле завершится 25 июня.

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