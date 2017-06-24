Хачанов проиграл Федереру и не сумел выйти в финал турнира ATP в Галле

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл пятой "ракетке" мира швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в немецком Галле.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу швейцарского теннисиста. Хачанов впервые в карьере играл против Федерера.

Соперник Федерера определится в другом полуфинале, в котором сыграют француз Ришар Гаске и Александр Зверев из Германии.

Федерер восемь раз выигрывал турнир в Галле, что является рекордом соревнований.

Турнир ATP в Галле завершится 25 июня.