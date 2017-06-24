Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят - 11-й

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации Гран-при Азербайджана.

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 40,593 секунды. Второй результат показал напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (1.41,027), третьим стал финский пилот "Феррари" Кими Райкконен (1.41,693).

Хэмилтон одержал 66-ю победу в квалификации в своей карьере. По этому показателю он превзошел результат трехкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенны (65). Больше всех побед в квалификациях в истории "Формулы-1" в активе семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера (68).

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-й результат (1.43,186). Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 12-м (1.43,347).

Гонка Гран-при Азербайджана пройдет в воскресенье.