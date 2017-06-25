Контракт между тренером Божовичем и ФК "Арсенал" подписан по схеме "1+1"Спорт 25 июня, 3:18
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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Срок контракта между черногорским тренером Миодрагом Божовичем и тульским футбольным клубом "Арсенал" составляет один год, соглашение предусматривает возможность продления еще на сезон. Об этом рассказал гендиректор "Арсенала" Дмитрий Балашов, слова которого приводит пресс-служба.
"Арсенал" объявил о том, что Божович возглавил команду 18 июня.
"Сегодня официально состоялось подписание контракта между нашим клубом и новым главным тренером Миодрагом Божовичем, соглашение заключено со системе "1+1". Миодраг работает с командой начиная с 15 июня, сбор, который мы провели в Туле, был проведен согласно его плану", - сказал Балашов.
"При подписании контракта был ряд нюансов, начиная с постановки задач перед командой и заканчивая кадровыми вопросами комплектования команды. На это потребовалось время", - добавил он.
Гендиректор также рассказал, что в ближайшее время клуб приобретет несколько футболистов. "В это межсезонье команду пополнят четыре-пять новых игроков. Работа в этом направлении активно ведется, постараемся уже в ближайшее время порадовать вас фамилиями новичков", - сказал Балашов.
"Арсенал" стал шестым клубом в России, который возглавил Божович. Ранее он тренировал "Амкар" (2008, 2011-2012), "Москву" (2009), "Динамо" (2010-2011), "Ростов" (2012-2014), "Локомотив" (2014-2015). Под его руководством "Ростов" в сезоне-2013/14 стал обладателем Кубка России. "Амкар" выходил в финал Кубка страны в сезоне-2007/08.
С 2015 года черногорский специалист был главным тренером сербской "Црвены Звезды". В сезоне-2015/16 сербский клуб стал чемпионом страны. По окончании прошедшего сезона Божович принял решению покинуть "Црвену Звезду".
"Арсенал" занял 14-е место в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2016/17, а в стыковых матчах за право выступать в элите за счет гола, забитого на выезде, одолел красноярский "Енисей" (1:2, 1:0). Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков покинул команду после завершения сезона.