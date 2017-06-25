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Сочи предложит для проведения тренировочных сборов российских клубов 10 объектов

Спорт
25 июня, 14:32 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, июня. /ТАСС

Площадки можно использовать для тренировок клубов и сборными, как российских, так и иностранных

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Сочи, стадион "Фишт"

Сочи, стадион "Фишт"

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Сочи направят предложения в Российский футбольный союз (РФС) по 10 спортивным объектам, которые могут использоваться для тренировок российских клубов, а также сборных разных стран. Об этом сообщил журналистам замглавы города Сергей Юрченко.

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Ранее вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщал, что власти ведут переговоры об увеличении количества тренировочных сборов клубов Российской футбольной премьер-лиги в Сочи.

"Мы делали хороший анализ всех тренировочных площадок, которые возможно было бы использовать для тренировок между клубами, сборными, как российскими, так и иностранными. У нас действительно есть, начиная с Лазаревского района [Сочи], тренировочные поля, которые действительно используются, на них [сейчас] тренируются дети. Мы их посмотрим и отберем те, которые необходимы, и выставим предложения РФС о том, что просим рассмотреть и приехать к нам в Сочи. 10 таких объектов [предлагаем рассмотреть], с учетом двух тренировочных площадок", - сказал он.

По словам Юрченко, такое предложение важно не только для развития туризма, но и для увеличения популярности футбола среди местной молодежи.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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