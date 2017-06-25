Сборная России по водному поло заняла 5-е место в суперфинале Мировой лиги

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Казахстана со счетом 11:4 в матче за пятое место суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.
В финальном матче сыграют сборные Италии и Сербии. Команды Хорватии и США встретятся в игре за третье место. Оба матча будут сыграны позднее в воскресенье.
Мировая лига по водному поло проводится с 2002 года, 10 титулов завоевала команда Сербии, две победы у команды Венгрии, по одной - у ватерполистов Хорватии, Черногории и России. Российская команда стала первой в 2002 году, после чего участвовала в суперфиналах в 2005 (шестое место) и 2013 (пятое место) годах.
Суперфинал Мировой лиги среди женских команд прошел в начале июня в Шанхае и завершился победой сборной США. Российская команда заняла третье место.