Гонка Гран-при Азербайджана возобновлена после остановки из-за обломков на трассе

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Гонка азербайджанского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" возобновлена после остановки красными флагами из-за большого количества обломков от машин на трассе.
Гонка была остановлена на 22-м круге, во время красных флагов все участвующие в гонке болиды заехали на пит-лейн. Пауза продолжалась более 20 минут.
Лидирует в гонке британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место занимает немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третье - бразильский пилот "Уильямс" Фелипе Масса.
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят сошел на 11-м круге из-за технических проблем. Кроме него гонку завершили финн Кими Райкконен ("Феррари"), мексиканец Серхио Перес ("Форс Индия"), голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и британец Джолион Палмер ("Рено").