Велосипедист Порсев стал чемпионом России в групповой шоссейной гонке

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Велогонщик команды "Газпром- Русвело" Александр Порсев занял первое место в групповой шоссейной гонке на чемпионате России, который завершился в воскресенье в Воронеже. Спортсмен проехал 192 км за 4 часа 27 минут 58 секунд.
Второе место занял Артем Ныч (4:28.14), также выступающий за "Газпром-Русвело", бронзовую медаль завоевал Сергей Шилов из команды "Локосфинкс" (4:28.16).
В заключительный день соревнований также были разыграны медали в женской групповой гонке. Чемпионкой России стала Анастасия Яковенко, второе место заняла Карина Касенова, третье - Светлана Кузнецова.