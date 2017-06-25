Тренер: велогонщики Ныч и Касенова стали открытиями чемпионата России в Воронеже

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МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряные призеры чемпионата России по велоспорту на шоссе в групповых гонках Артем Ныч и Карина Касенова стали открытиями завершившегося в Воронеже турнира. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.
Первое место в групповой шоссейной гонке занял велогонщик команды "Газпром-Русвело" Александр Порсев, проехавший 192 км за 4 часа 27 минут 58 секунд. Второе место занял Ныч (4:28.14), также выступающий за "Газпром- Русвело", бронзовую медаль завоевал Сергей Шилов из команды "Локосфинкс" (4:28.16). Женскую групповую гонку (124,8 км) выиграла Анастасия Яковенко из Санкт-Петербурга (3:26.17), второй стала Касенова, также представляющая Санкт-Петербург (3:26.17), третье - Светлана Шилова из Республики Адыгея (3:26.18).
"Победа Яковенко для меня не стала неожиданной, как и бронза Кузнецовой, - заметил Абрамян. - Но второе место молодой Касеновой - это приятная неожиданность, ведь она еще юниорка".
"Что касается ребят, то очень хотелось бы увидеть того же Кузнецова в споре за медали, но тот, к сожалению, упал на пункте питания и повредил ключицу, - продолжил тренер. - Победа Порсева для меня не стала неожиданной, а вот Артема Ныча, который, как и Касенова стал открытием чемпионата стоит отметить. Этот парень у нас выступает в возрастной категории 19-22 года и сумел показать в компании элитных гонщиков такой результат. Этот парень очень прогрессирует".
В пятницу состоялись индивидуальные гонки. У мужчин победу праздновал Ильнур Закарин, у женщин - Ксения Цымбалюк.