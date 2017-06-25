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Теннисистка Квитова выиграла первый турнир после ножевого ранения

Спорт
25 июня, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В финале турнира в Бирмингеме Квитова победила австралийку Эшли Барти

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Петра Квитова

Петра Квитова

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Представительница Чехии Петра Квитова в трех сетах обыграла австралийку Эшли Барти в финале турнира Женской теннисной ассоциации в Бирмингеме (призовой фонд - около $820 тысяч).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу чешской спортсменки, "посеянной" на турнире под седьмым номером.

В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Позднее спортсменка перенесла операцию. Открытый чемпионата Франции, который прошел в мае- июне стал для Квитовой первым турниром после возвращения, а победа в Бирмингеме - первой после инцидента.

Для Квитовой этот титул стал 20-м в карьере в одиночном разряде.

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