Теннисистка Квитова выиграла первый турнир после ножевого ранения

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Представительница Чехии Петра Квитова в трех сетах обыграла австралийку Эшли Барти в финале турнира Женской теннисной ассоциации в Бирмингеме (призовой фонд - около $820 тысяч).
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу чешской спортсменки, "посеянной" на турнире под седьмым номером.
В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Позднее спортсменка перенесла операцию. Открытый чемпионата Франции, который прошел в мае- июне стал для Квитовой первым турниром после возвращения, а победа в Бирмингеме - первой после инцидента.
Для Квитовой этот титул стал 20-м в карьере в одиночном разряде.