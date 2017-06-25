Сборная России стала первой в командном турнире на этапе Кубка мира по стрельбе из лука

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла первое место в командном турнире на этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который проходит в американском Солт-Лейк- Сити.
В финале россияне оказались сильнее команды Тайваня со счетом 5:1. В противостоянии за третье место сборная Малайзии одержала победу над командой Мексики - 6:2.
В женском турнире победу одержали спортсменки из Тайваня, вторыми стали представительницы Южной Кореи, третьими - китаянки, россиянки остановились на стадии 1/8 финала.
Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в воскресенье.