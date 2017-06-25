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Тищенко: ростовские яхтсмены имеют хорошие шансы побороться за призы на Спартакиаде

Спорт
25 июня, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Чемпионка Европы по гребле на байдарках также рассказала об условиях, позволяющих успешно проводить в Таганроге крупные соревнования

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Ольга Тищенко

Ольга Тищенко

© ТАСС/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Команда Ростовской области по парусному спорту имеет хорошие шансы побороться за призовые места на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение высказала чемпионка Европы по гребле на байдарках и организатор Спартакиады в Таганроге Ольга Тищенко, чьи слова передает пресс-служба соревнований.

"У команды Ростовской области есть хорошие шансы побороться за призовые места, - сказала Тищенко. - Регион представлен 16 спортсменами, среди них шестеро - из Таганрога специализирующихся на яхтах-одиночках и десять - из Азова, представляющих экипажи. Вообще стоит отметить, что на Спартакиаде представлен очень высокий класс спортсменов: это и победитель первенства мира из Санкт-Петербурга, члены молодежной сборной России по парусному спорту, победители и призеры чемпионатов России и Европы. Пока лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область, именно эти команды представлены во всех классах в этом году".

Тищенко рассказала об условиях, позволяющих успешно проводить в Таганроге крупные соревнования. "В Таганроге хорошие погодные условия для соревнований по парусному спорту: в нашем распоряжении большая акватория, которая отличается стабильными ветрами, - сказала организатор соревнований. - Недавно здесь проходил сбор молодежной команды России, они отметили, что в этом году по таким ветрам вообще нигде не ходили - ни на Черном море, ни за границей. Есть свои плюсы и во время соревнований: наш город достаточно маленький, компактный, ребятам, которые, например, приехали на Спартакиаду, не приходится далеко ездить до места тренировок".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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