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Сноубордисты с Камчатки выиграли всероссийские соревнования "Дальний Восток - 2017"

Спорт
26 июня, 9:18 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Спортсмены завоевали семь золотых медалей

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сноубордисты с Камчатки завоевали семь золотых медалей на всероссийских соревнованиях "Дальний Восток - 2017", прошедших на Вилючинском вулкане. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Второе место по количеству золота заняли спортсмены из Сахалинской области.

"В соревнованиях принимали участие более 60 спортсменов из Сахалинской, Магаданской, Свердловской областей, Приморского, Красноярского и Камчатского краев, а также из Москвы. Спортсмены в возрасте от 12 лет и старше состязались в трех дисциплинах: параллельный слалом-гигант, сноуборд-кросс, биг-эйр. В общем зачете наилучшие результаты показали представители Камчатского края и Сахалинской области. У Камчатки семь медалей высшего достоинства, у Сахалина - четыре", - говорится в сообщении.

Также во время соревнований на Камчатке с рабочим визитом побывал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. Состоялся семинар для судей, который провел судья всероссийской категории Алексей Потапов. В понедельник иногородние спортсмены покинули полуостров, а база, построенная на Вилючинском вулкане приняла юных сноубордистов из Камчатской краевой школы по сноуборду, которые в течение двух недель будут проводить ежедневные тренировки на летнем снегу в рамках учебно-тренировочных сборов.

Соревнования по сноуборду на летнем снегу проводятся на Камчатке с 2013 года. Снег на Вилючинском вулкане, как правило, лежит до середины июля, его плотность и количество позволяют делать специальные трассы для спортсменов. Кроме того, учебно-тренировочные сборы проходят в рамках подготовки спортсменов национальной сборной к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм.

Вилючинский вулкан находится в 70 км от Петропавловска- Камчатского. Его высота 2173 м. Высота снежного покрова на исполине сейчас от 1,5 до 4 метров. Трассы для проведения соревнований готовят с помощью снегоутрамбовочных машин. Для доставки спортсменов к месту старта используются безопорный подъемник и снегоходы.

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