СМИ: благотворительный фонд Месси скрыл доход на сумму в €10 млн

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси за восемь лет не задекларировал доход на сумму не менее 10 млн евро. Об этом сообщает испанская газета ABC со ссылкой на свои источники.

Фонд имени Месси был создан в 2007 году в Барселоне. Его целью была заявлена помощь детям, но, по данным издания, с его помощью аргентинец скрывал свои доходы от спонсорских контрактов. Фонд не предоставлял данные по своему финансовому обороту в налоговые органы Испании и Аргентины, используя в качестве прикрытия три организации со схожими названиями, но разными регистрационными номерами.

Как сообщает газета, представители фонда отказались давать комментарии по поводу данной ситуации.

Ранее за уклонение от уплаты налогов Месси получил тюремный срок и крупный денежный штраф. Изначально он и его отец Хорхе Орасио Месси были приговорены к 21 месяцу тюрьмы каждый. Суд также постановил, что Месси должен выплатить штраф в размере 2 млн евро, а его отец - 1,5 млн. После этого прокуратура Испании согласилась заменить тюремное заключение нападающему за уклонение от неуплаты налогов на денежный штраф в размере 252 тысяч евро.

Месси - воспитанник футбольной академии "Барселоны", выступает в составе первой команды с 17 лет. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.

В составе сборной Аргентины нападающий завоевал серебро чемпионата мира в 2014 году и был признан лучшим игроком турнира. Форвард также является чемпионом Олимпийских игр - 2008, трехкратным серебряным призером Кубка Америки.