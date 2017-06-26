Рябинский: вопрос по участию Кудряшова во Всемирной суперсерии бокса пока не решен

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МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Вопрос по участию россиянина Дмитрия Кудряшова Всемирной суперсерии бокса находится в переговорном процессе. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Ранее Рябинский сообщил, что Кудряшов примет участие в турнире.
"Вопрос не окончательный. По нему идут переговоры", - уточнил Рябинский.
Кудряшов является обладателем серебряного пояса чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) и официальным претендентом на полноценный титул.
Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а два финальных поединка пройдут в мае.