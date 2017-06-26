Храмцов принес сборной России первое золото на чемпионате мира по тхэквондо

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Максим Храмцов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в южнокорейском Муджу. Эта медаль стала первой для россиян на турнире.

В финале в весовой категории до 74 кг Храмцов со счетом 6:3 победил узбекистанского спортсмена Никиту Рафаловича. Бронзовые медали завоевали иранец Масу Хаджи-Заварех и казахстанец Кайрат Сарымсаков.

Для мужской сборной России по тхэквондо это золото стало первым в истории чемпионатов мира, которые проводятся с 1973 года. Единственным чемпионом мира из России до сегодняшнего дня являлась Ольга Иванова, победившая на турнире в Мексике в 2013 году.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 30 июня.