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ЦСКА подписал новый контракт с американским баскетболистом Хиггинсом

Спорт
26 июня, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Соглашение рассчитано на два года

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Кори Хиггинс

Кори Хиггинс

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Американский защитник Кори Хиггинс подписал новый контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Соглашение Хиггинса с армейцами рассчитано на два года.

"За два года с нами Хиггинс доказал, что является настоящим армейцем. Его огромное старание, баскетбольные и человеческие качества помогли команде выиграть титулы в Евролиге и Единой лиге ВТБ, где он выполнял значительные роли. Он все еще мотивирован, собран и настроен на то, чтобы вести команду к новым победам. Мы счастливы, что Кори остается с нами", - прокомментировал подписание американца главный тренер команды грек Димитрис Итудис.

"Чувствую признательность и хочу поблагодарить весь клуб ЦСКА за эту возможность. На мой взгляд, тренер Итудис и его штаб - лучшие в Европе, и я рассчитываю вновь поработать с ними и принести еще больше трофеев ЦСКА", - сказал 28-летний Хиггинс.

Американец перешел в ЦСКА в 2015 году из турецкого "Газиантепа". За карьеру в клубе он провел 120 матчей, набирая в среднем 9,9 очка.

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