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Федерация бокса России выдаст дополнительную зарплату чемпионам и призерам ЧЕ

Спорт
26 июня, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Россияне на прошедшем чемпионате Европы в Харькове завоевали пять медалей

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские боксеры, ставшие победителями и призерами чемпионата Европы, а также их тренеры, получат дополнительную заработную плату до старта чемпионата мира этого года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Россияне на прошедшем чемпионате Европы в Харькове завоевали пять медалей [две золотые, две серебряные и одну бронзовую], заняв второе место в неофициальном командном зачете. Чемпионами Европы стали Василий Егоров [весовая категория до 49 кг] и Евгений Тищенко [до 91 кг].

"Спортсмены, ставшие чемпионами Европы и призерами, а также их тренеры, будут премированы. Также им будет выплачиваться дополнительная заработная плата от федерации до чемпионата мира. Победителей и призеров чемпионата мира ожидает премия и ежемесячная доплата к зарплате до следующего чемпионата Европы, но только в том случае, если боксеры будут доказывать свое место в составе национальной команды", - сказал Кремлев.

"Мы будем поддерживать наших спортсменов финансово в обязательном порядке, но только в том случае, если боксер будет действительно доказывать свое место в составе сборной страны. Это касается спортсменов и личных тренеров", - добавил он.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

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