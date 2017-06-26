Илюмжинов: женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командой

Роналду бил, Акинфеев отбивал: итоги группового этапа Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 19:17
Хоккеист сборной России Гавриков перешел из "Локомотива" в СКАСпорт 26 июня, 19:15
Здания бывших тюрем в Нидерландах превратили в приюты для беженцевСоциальная ответственность 26 июня, 19:09
Уникальные и золотые: шахматистки сборной России впервые в истории выиграли командный ЧМСпорт 26 июня, 19:04
Благотворительную инсталляцию "танцующие цветы" привезут в МосквуСоциальная ответственность 26 июня, 18:59
Шишкарев: гандбольный клуб "Зенит" может быть создан на базе команды "Университет-Нева"Спорт 26 июня, 18:39
Эксперт: мониторинг птиц в Баренцевом море поможет следить за изменениями климата АрктикиНаука 26 июня, 18:29
Илюмжинов: женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командойСпорт 26 июня, 18:20
Директор департамента ФИФА Смит уверен, что российское ТВ получит права на показ ЧМ-2018Спорт 26 июня, 18:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам выступала на чемпионате мира сбалансированной и сильной командой. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
В понедельник женская сборная России в составе Александры Костенюк, Катерины Лагно, Валентины Гуниной, Ольги Гири и Александры Горячкиной впервые в истории выиграла командный чемпионат мира. Турнир проходил в Ханты- Мансийске.
"Я сделал символический первый ход перед сегодняшним матчем Костенюк. Что тут скажешь, женская сборная России по праву стала победителем турнира, представ сбалансированной и сильной командой под предводительством сильнейшей шахматистки - Александры Костенюк, - сказал Илюмжинов. - Мужской сборной России не повезло, но второе место - это тоже хороший результат, учитывая, в каком составе выступала команда. Не было Сергея Карякина, Владимира Крамника, Александра Грищука".
Сборная России в составе Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова, Владимира Федосеева и Петра Свидлера завоевала серебряные медали. Победила команда Китая.
По словам Илюмжинова, Ханты-Мансийск провел турниры на высочайшем уровне. "Это неудивительно, ведь Ханты-Мансийск не раз проводил соревнования мирового уровня. Им не привыкать", - отметил глава FIDE.