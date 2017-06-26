Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Илюмжинов: женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командой

Спорт
26 июня, 18:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам главы Международной федерации шахмат, Ханты-Мансийск провел турнир на высочайшем уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам выступала на чемпионате мира сбалансированной и сильной командой. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Смотрите также
Андрей Филатов

Филатов: женская сборная России по шахматам является уникальной командой

В понедельник женская сборная России в составе Александры Костенюк, Катерины Лагно, Валентины Гуниной, Ольги Гири и Александры Горячкиной впервые в истории выиграла командный чемпионат мира. Турнир проходил в Ханты- Мансийске.

"Я сделал символический первый ход перед сегодняшним матчем Костенюк. Что тут скажешь, женская сборная России по праву стала победителем турнира, представ сбалансированной и сильной командой под предводительством сильнейшей шахматистки - Александры Костенюк, - сказал Илюмжинов. - Мужской сборной России не повезло, но второе место - это тоже хороший результат, учитывая, в каком составе выступала команда. Не было Сергея Карякина, Владимира Крамника, Александра Грищука".

Сборная России в составе Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова, Владимира Федосеева и Петра Свидлера завоевала серебряные медали. Победила команда Китая.

По словам Илюмжинова, Ханты-Мансийск провел турниры на высочайшем уровне. "Это неудивительно, ведь Ханты-Мансийск не раз проводил соревнования мирового уровня. Им не привыкать", - отметил глава FIDE.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Болельщик сборной Чили
17
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
18
Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
5
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
6
Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа
7
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
Темы дня
Загрузка...
Реклама