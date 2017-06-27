Скончался первый представитель Азии, победивший в Бостонском марафоне

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Победитель Бостонского марафона 1947 года Су Юн Бок скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую ассоциацию легкоатлетических федераций.

В победном для себя забеге Су Юн Бок установил мировой рекорд в марафоне. Кроме того, он стал первым представителем Азии, выигравшим Бостонский марафон.

Спортсмен также принял участие в лондонской Олимпиаде 1948 года.

После завершения спортивной карьеры он работал в Корейском олимпийском комитете в качестве исполнительного директора, вице-президента, а также на должности заместителя председателя.