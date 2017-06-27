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Исинбаева не примет участия в заседании наблюдательного совета РУСАДА

Спорт
27 июня, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Во вторник на заседании пройдут выборы нового председателя наблюдательного совета РУСАДА

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева по причине занятности не примет участия в заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором пройдут выборы главы органа. Об этом ТАСС сообщил член набсовета, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

В мае Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) покинула пост главы набсовета РУСАДА. При этом Исинбаева сохранила пост члена наблюдательного совета от Олимпийского комитета России. Выборы нового председателя пройдут во вторник на заседании набсовета РУСАДА в Москве.

"Член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева по причине занятости пропустит сегодняшнее заседание и не будет принимать участие в выборах нового председателя. Устав РУСАДА позволяет проводить выборы без присутствия одного из членов совета", - сказал Хрычиков.

В настоящее время обязанности председателя наблюдательного совета РУСАДА исполняет управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев, который до 31 мая являлся заместителем Исинбаевой. В состав наблюдательного совета РУСАДА также входят Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ) и Хрычиков. Членами совета также являются герой России летчик- космонавт Сергей Рязанский и врач, академик РАМН Владимир Чехонин.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и ВАДА согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

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