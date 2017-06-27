Агент Панарина не исключил вероятность обмена хоккеиста в "Вегас"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Артемий Панарин может быть обменен в "Вегас", если команде не удастся заполучить другого российского форварда Никиту Гусева. Такое мнение высказал агент Панарина Дэн Милстейн, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В пятницу "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018. "Вегас" выменял у "Тампы" права на нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Гусева.

"Конечно, есть вероятность, что если Гусев не приедет в НХЛ, "Вегас" может выменять Панарина, но я видел, с какой радостью руководство "Коламбуса" восприняло обмен россиянина, - заявил Милстейн. - В штаб команды в день драфта позвонили из "Чикаго" и сказали, что им нужен Саад. В "Коламбусе" без особой надежды попросили Панарина. В "Чикаго" подсчитали, что в следующем сезоне Артемий обойдется им в 9 миллионов долларов с учетом бонусов и согласились на обмен".

"Теперь в "Коламбусе" все очень счастливы. Панарин станет лидером команды, будет играть в первом звене. Новый обмен Артемия в ближайшее время маловероятен, зато представьте перспективы Панарина, когда у него в 2019 году закончится контракт. Он станет неограниченно свободным агентом, и у него будет полная свобода для маневров", - добавил агент российского хоккеиста.

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 был признан лучшим новичком лиги. В составе чикагского клуба за два сезона россиянин провел 162 матча, в которых набрал 151 (61+90) очко. В прошедшем сезоне Панарин набрал 74 (31+43) очка в 82 встречах.