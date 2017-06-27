Гандболистки сборной России сыграют с датчанками на групповом этапе ЧМ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу попала в группу С чемпионата мира вместе с командами Дании, Бразилии, Черногории, Японии и Туниса, турнир пройдет в Германии. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, результаты которой сообщает пресс-служба соревнований.

Матчи чемпионата мира в этой группе пройдут в Ольденбурге со 2 по 8 декабря.

В группе А сыграют сборные Франции, Парагвая, Анголы, Словении, Испании и Румынии. Команды Норвегии, Польши, Аргентины, Венгрии, Чехии и Швеции попали в группу B. В группе D сыграют сборные Нидерландов, Германии, Камеруна, Китая, Южной Кореи и Сербии.

Женская сборная России по гандболу является действующим чемпионом Олимпийских игр. На первенствах мира россиянки побеждали четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009).

Действующим чемпионом мира является сборная Норвегии, которая одержала победу на турнире в Дании в 2015 году. Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 1 по 17 декабря.