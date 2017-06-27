Колобков: решение WADA свидетельствует о доверии к мерам, предпринимаемым Россией

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МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допуске Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к планированию допинг-тестов говорит о доверии к мерам, предпринимаемым Россией в части реализации антидопинговой политики. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).
"WADA нас проинформировало о том, что РУСАДА может приступить к планированию тестирований и сбору допинг-проб под наблюдением экспертов WADA и UKAD. Это очень важный шаг на пути восстановления статуса агентства, соответствующего кодексу WADA. Передача Российскому антидопинговому агентству этих полномочий говорит о доверии к мерам, предпринимаемым Россией в части реализации антидопинговой политики", - считает Колобков.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.