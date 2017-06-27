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Футболист "Локомотива" Портнягин на правах аренды перешел в "Урал"

Спорт
27 июня, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Арендное соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон

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Игорь Портнягин (слева)

Игорь Портнягин (слева)

© ергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Игорь Портнягин на правах аренды перешел в екатеринбургский "Урал". Об этом сообщается на официальном сайте "Урала".

Арендное соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать за "Урал" под 88-м номером. Отмечается, что он уже присоединился к "Уралу" на сборе в Словении.

Портнягин перешел в "Локомотив" из казанского "Рубина" летом 2016 года. Всего в составе железнодорожников он сыграл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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