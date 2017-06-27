Футболист "Локомотива" Портнягин на правах аренды перешел в "Урал"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Игорь Портнягин на правах аренды перешел в екатеринбургский "Урал". Об этом сообщается на официальном сайте "Урала".

Арендное соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать за "Урал" под 88-м номером. Отмечается, что он уже присоединился к "Уралу" на сборе в Словении.

Портнягин перешел в "Локомотив" из казанского "Рубина" летом 2016 года. Всего в составе железнодорожников он сыграл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.