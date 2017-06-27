Арбитр КХЛ Бутурлин-младший скончался в возрасте 39 лет

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МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михаил Бутурлин скончался во вторник в возрасте 39 лет. Об этом ТАСС сообщил бывший судья Александр Черенков.
"Бутурлин сегодня умер", - сказал Черенков.
Бутурлин в качестве главного судьи обслужил 324 матча лиги, начиная с сезона-2010/11. До этого в качестве игрока он выступал за ЦСКА, саратовский и электростальский "Кристалл", "Витязь", минское "Динамо", "Ладу", "Амур" и минскую "Юность".