Арбитр КХЛ Бутурлин-младший скончался в возрасте 39 лет

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михаил Бутурлин скончался во вторник в возрасте 39 лет. Об этом ТАСС сообщил бывший судья Александр Черенков.

"Бутурлин сегодня умер", - сказал Черенков.

Бутурлин в качестве главного судьи обслужил 324 матча лиги, начиная с сезона-2010/11. До этого в качестве игрока он выступал за ЦСКА, саратовский и электростальский "Кристалл", "Витязь", минское "Динамо", "Ладу", "Амур" и минскую "Юность".