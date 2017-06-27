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Главный судья КХЛ: Михаил Бутурлин-младший входил в тройку лучших арбитров лиги

Спорт
27 июня, 20:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее о смерти Бутурлина ТАСС сообщил бывший судья Александр Черенков

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МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Михаил Бутурлин-младший, скончавшийся во вторник на 40-м году жизни, входил в тройку лучших судей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

Ранее о смерти Бутурлина ТАСС сообщил бывший судья Александр Черенков.

"По физподготовке Бутурлин вообще был здоровым, мне это все не понятно. Он был на пике карьеры, входил в тройку лучших судей, не просто так он работал на последнем матче Кубка Гагарина, - сказал Анисимов. - Заработал все своим трудом, ему было тяжелее всех, потому что его сравнивали с отцом - тоже классным судьей. Миша достиг такого же уровня".

По словам Анисимова, Бутурлин со временем судил бы матчи чемпионата мира. "В Международной федерации хоккея на него были большие виды, человек был на взлете. Его хотели попробовать на молодежном чемпионате мира. В прошлом году он здорово отработал все международные турниры, должен был расти по карьерной лестнице", - отметил собеседник.

Все арбитры во время сборов перед началом сезона пройдут углубленное медицинское обследование, сообщил главный арбитр КХЛ. "У нас это стояло в планах в первый день сборов, которые предварительно начнутся 21 июля. Московские судьи пройдут обследование за день-два до сборов, а иногородние - в первый же день", - сообщил Анисимов.

Бутурлин в качестве главного судьи обслужил 324 матча лиги, начиная с сезона-2010/11. До этого в качестве игрока он выступал за ЦСКА, саратовский и электростальский "Кристалл", "Витязь", минское "Динамо", "Ладу", "Амур" и минскую "Юность".

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