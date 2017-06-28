Сборные Германии и Испании сыграют в финале молодежного чемпионата Европы по футболу

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборные Германии и Испании по футболу сыграют в финальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Турнир проходит в Польше.
В первом полуфинале немцы в серии пенальти переиграли команду Англии. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2, в серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее оказались футболисты сборной Германии - 4:3.
В другой встрече 1/2 финала испанцы обыграли команду Италии - 3:1. Финал чемпионата Европы пройдет 30 июня.