Сборные Германии и Испании сыграют в финале молодежного чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборные Германии и Испании по футболу сыграют в финальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Турнир проходит в Польше.

В первом полуфинале немцы в серии пенальти переиграли команду Англии. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2, в серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее оказались футболисты сборной Германии - 4:3.

В другой встрече 1/2 финала испанцы обыграли команду Италии - 3:1. Финал чемпионата Европы пройдет 30 июня.