Ефимова выступит на ЧМ не только на всех дистанциях брассом, но и на 200 м комплексом

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова выступит на чемпионате мира в Будапеште не только на всех трех дистанциях брассом, но и на 200 м комплексом. Об этом сообщается в Facebook Efimova team.

"Юлия Ефимова выполнила норматив "А" Международной федерации водных видов спорта на 200 м комплексом, - сказал главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров. - И я, пользуясь своим правом, предложил спортсменке и ее личному тренеру выступить в Будапеште на этой дистанции, они увидели в этом целесообразность - и согласились. Также мы обсудили участие Ефимовой в смешанной комбинированной эстафете. Юлия сказала: если нужно будет команде - она выйдет на старт".

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в столице Венгрии с 23 по 30 июля.