Российский боец Хабилов примет участие в UFC Fight Night в Роттердаме 2 сентября

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Рустам Хабилов проведет бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Роттердаме 2 сентября. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Также поединки проведут Абдулкерим Эдилов и Сапарбек Сафаров. Соперники российских бойцов не известны.

Хабилов выиграл 21 бой в ММА и потерпел три поражения. На счету Эдилова 16 побед и четыре поражения, в активе Сафарова восемь побед и одно поражение.

В титульном бою вечера встретятся россиянин Александр Волков и голландец Штефан Штруве.