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Россиянка Кудашова завоевала серебро на ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 53 кг

Спорт
28 июня, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В финале Кудашова уступила представительнице Турции Зелихе Агрис со счетом 8:11

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Татьяна Кудашова (слева)

Татьяна Кудашова (слева)

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, архив

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Кудашова стала серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Турнир проходит в южнокорейском Муджу.

В финале Кудашова уступила представительнице Турции Зелихе Агрис со счетом 8:11.

Эта медаль стала второй для сборной России на турнире. Ранее Максим Храмцов выиграл золото в весовой категории до 74 кг.

Чемпионат мира завершится 30 июня.

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