Россиянка Кудашова завоевала серебро на ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 53 кг

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Кудашова стала серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Турнир проходит в южнокорейском Муджу.

В финале Кудашова уступила представительнице Турции Зелихе Агрис со счетом 8:11.

Эта медаль стала второй для сборной России на турнире. Ранее Максим Храмцов выиграл золото в весовой категории до 74 кг.

Чемпионат мира завершится 30 июня.