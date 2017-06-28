СМИ: БК "Химки" договорился о заключении контракта с тренером Барцокасом

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Греческий специалист Георгиос Барцокас сменит черногорца Душко Ивановича на посту главного тренера российского баскетбольного клуба "Химки". Об этом сообщает портал Eurohoops.
Отмечается, что в услугах 52-летнего тренера также заинтересован казанский УНИКС, однако Барцокас уже достиг договоренности с "Химками". Ранее грек возглавлял "Локомотив-Кубань", с которым стал бронзовым призером Евролиги сезона-2015/16. Также он становился чемпионом Евролиги с греческим "Олимпиакосом".
"Химки" в прошедшем сезоне вышли в финал Единой лиги ВТБ, где уступили ЦСКА, а также дошли до четвертьфинала Еврокубка.