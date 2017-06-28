Тренер: краснодарские гандболистки стали третьими на Спартакиаде за счет игры вратаря

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Краснодарского края заняла третьей место на восьмой летней Спартакиаде учащихся России благодаря игре вратаря. Такое мнение высказала тренер команды Ростовской области Ольга Карпенко, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.
Сборная Ростовской области проиграла команде Краснодарского края в матче за третье место со счетом 29:34.
"Определенно Краснодар взял вратарем, - сказала Карпенко. - У нас же не сыграли края, и очень слабо, непонятно по каким причинам, всю Спартакиаду отыграла наш вратарь. Совсем не помогла нашей команде, поэтому так тяжело и сложились игры".
Тренер отметила, что все гандболистки проявили характер. "Естественно, мы были нацелены на победу, хотели выиграть все, - сказала она. - В принципе, если сейчас убрать все эмоции, четвертое место - это тоже победа: наша команда никогда выше третьего не поднималась. Но видно, что дети прибавили, бойцовские качества проявили все наши игроки, но удача была не на нашей стороне".
Соревнования по гандболу проходили в Ростове-на-Дону. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.