Матч третьего тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет в Москве

Прядкин: идеальный календарь РФПЛ создать невозможноСпорт 28 июня, 16:53
Агент: семь клубов КХЛ проявляют интерес к нападающему московского "Динамо" ФедоровуСпорт 28 июня, 16:40
Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 стартует 15 июляСпорт 28 июня, 16:39
История iPhone. ДосьеБиографии и справки 28 июня, 16:36
СМИ: БК "Химки" договорился о заключении контракта с тренером БарцокасомСпорт 28 июня, 16:35
Чемпион мира по мотогонкам Бьяджи выписан из больницы после аварииСпорт 28 июня, 16:27
Дом культуры имени Серафимовича в Москве. ДосьеБиографии и справки 28 июня, 16:23
Фетисов: переход Панарина в "Коламбус" может помочь его карьерному ростуСпорт 28 июня, 16:21
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр РоскомнадзораОбщество 28 июня, 16:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Матч третьего тура чемпионата России по футболу между "СКА-Хабаровском" и ЦСКА пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
В соответствии с расписанием третьего тура хозяином матча, который состоится 29 июля, указана команда из Хабаровска. Однако встреча пройдет на домашнем стадионе армейцев.
Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что к "СКА-Хабаровску" есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона. Однако генеральный директор клуба из Хабаровска Олег Флегонтов сообщил ТАСС, что варианты проведения матчей РФПЛ в других городах не рассматриваются.