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Матч третьего тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет в Москве

Спорт
28 июня, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В соответствии с расписанием третьего тура хозяином матча, который состоится 29 июля, указана команда из Хабаровска, но встреча пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Матч третьего тура чемпионата России по футболу между "СКА-Хабаровском" и ЦСКА пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В соответствии с расписанием третьего тура хозяином матча, который состоится 29 июля, указана команда из Хабаровска. Однако встреча пройдет на домашнем стадионе армейцев.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что к "СКА-Хабаровску" есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона. Однако генеральный директор клуба из Хабаровска Олег Флегонтов сообщил ТАСС, что варианты проведения матчей РФПЛ в других городах не рассматриваются.

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