Прядкин: РФПЛ не может проводить более двух матчей в Москве в одном туре

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) не может в сезоне-2017/18 проводить более двух матчей в Москве в одном туре. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"Должно быть не более двух матчей в Москве и не более одного в Петербурге в одном туре. Об этом просили силовые структуры", - сказал Прядкин.

В среду был опубликован полный календарь на первые восемь туров чемпионата России сезона-2017/18. Стартует сезон 15 июля.