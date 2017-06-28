Вице-президент РФС Анохин утвержден в качестве члена комитета УЕФА

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин утвержден в статусе члена комитета по развитию и техническому содействию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

УЕФА утвердил составы комитетов и комиссий организации до 2019 года, суммарное представительство России в них составило 15 человек. Впервые вошли в состав международных комитетов заместитель генерального секретаря РФС Александр Зорков (член административной экспертной комиссии), член исполкома РФС Денис Соловьев (член консультативного комитета по вопросам маркетинга) и Анохин.

Полностью список представителей России в комитетах и комиссиях УЕФА, помимо Анохина, Зоркова и Соловьева, выглядит следующим образом: Вячеслав Колосков (почетный член УЕФА), Сергей Прядкин (член арбитражной палаты стратегического совета по профессиональному футболу, назначенный Ассоциацией европейских профессиональных футбольных лиг, первый заместитель комитета по статусу и трансферу игроков, по агентам и матч-агентам), Александр Алаев (председатель комитета по мини-футболу и пляжному футболу), Екатерина Федышина (член комитета по "фэйр-плей" и социальной ответственности), Евгений Гинер (член арбитражной палаты стратегического совета по профессиональному футболу, назначенный Ассоциацией европейских клубов), Алексей Сорокин (член комитета национальных ассоциаций), Николай Левников (член судейского комитета), Константин Сонин (член следственной палаты органа УЕФА по финансовому контролю клубов), Роман Бабаев (член комитета по клубному лицензированию), Алексей Смертин (член комитета по вопросам футбола), Наиль Измайлов (член экспертной комиссии по строительству и управлению стадионами) и Леонид Калошин (член экспертной комиссии по судейской конвенции).

Комитеты и комиссии УЕФА начнут работу в новом составе с 1 июля.