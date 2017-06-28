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Новый клуб из Москвы выступит в следующем сезоне чемпионата России по гандболу

Спорт
28 июня, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Новая команда займет в чемпионате место покинувшего элитный дивизион первенства страны ставропольского "Динамо"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новый клуб из Москвы, который пока не имеет названия, будет выступать в сезоне-2017/18 чемпионата России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Заседание исполкома организации, на котором было принято данное решение, прошло в Москве в среду. Новая команда займет в чемпионате место покинувшего элитный дивизион первенства страны ставропольского "Динамо", главным тренером московского гандбольного клуба назначен Сергей Толстых, который ранее возглавлял УОР №2, его помощником станет бывший гандболист Василий Филиппов.

"Мы создали интересный, боеспособный коллектив. Например, в нашей команде будут выступать игроки сборной России - Дмитрий Ковалев и Александр Деревень, который стал победителем Лиги чемпионов в составе "Вардара". Нам представляется, что мы сможем навязать конкуренцию всем без исключения командам мужской суперлиги. В нашем составе также будут выступать и молодые игроки, мы считаем, что наша главная задача - воспитать игроков для мужской сборной России", - сказал Филиппов.

Ранее в Москве выступал клуб "Кунцево", который был трехкратным чемпионом СССР среди мужских команд. Последним столичным гандбольным клубом был многократный чемпион СССР и двукратный чемпион России "ЦСКА-Спортакадемклуб", который в декабре 2001 года был переименован в "Чеховские медведи" и переехал в Московскую область.

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