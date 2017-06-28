Новый клуб из Москвы выступит в следующем сезоне чемпионата России по гандболу

Гимнастка Комова возобновила тренировки на "Озере Круглом"Спорт 28 июня, 19:56
Гинер: футболист ЦСКА Головин еще не готов к переходу в английский "Арсенал"Спорт 28 июня, 19:42
Гинер: ЦСКА легче заменить главного тренера, чем состав командыСпорт 28 июня, 19:37
Андрей Свечников выбран под первым номером на драфте Канадской хоккейной лигиСпорт 28 июня, 19:30
Гинер: лимит на легионеров является ошибкой российского футболаСпорт 28 июня, 19:29
Путин констатировал активизацию работы иностранных спецслужб против РФ и ее союзниковПолитика 28 июня, 19:28
Мосты в Петербурге в честь финала Кубка конфедераций разведут под гимн "Зенита"Спорт 28 июня, 19:23
Погодные "качели" и будущее урожая в РоссииВ стране 28 июня, 19:20
Москва получила премию Всемирной организации электронных правительств городов мираМосква 28 июня, 18:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новый клуб из Москвы, который пока не имеет названия, будет выступать в сезоне-2017/18 чемпионата России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
Заседание исполкома организации, на котором было принято данное решение, прошло в Москве в среду. Новая команда займет в чемпионате место покинувшего элитный дивизион первенства страны ставропольского "Динамо", главным тренером московского гандбольного клуба назначен Сергей Толстых, который ранее возглавлял УОР №2, его помощником станет бывший гандболист Василий Филиппов.
"Мы создали интересный, боеспособный коллектив. Например, в нашей команде будут выступать игроки сборной России - Дмитрий Ковалев и Александр Деревень, который стал победителем Лиги чемпионов в составе "Вардара". Нам представляется, что мы сможем навязать конкуренцию всем без исключения командам мужской суперлиги. В нашем составе также будут выступать и молодые игроки, мы считаем, что наша главная задача - воспитать игроков для мужской сборной России", - сказал Филиппов.
Ранее в Москве выступал клуб "Кунцево", который был трехкратным чемпионом СССР среди мужских команд. Последним столичным гандбольным клубом был многократный чемпион СССР и двукратный чемпион России "ЦСКА-Спортакадемклуб", который в декабре 2001 года был переименован в "Чеховские медведи" и переехал в Московскую область.