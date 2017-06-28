"Енисей" выступит в баскетбольной Лиге чемпионов сезона-2017/18

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Красноярский баскетбольный клуб "Енисей" выступит в регулярном чемпионате Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Всего в регулярном чемпионате сыграют 32 клуба (24 попадают в данную стадию турнира напрямую, еще восемь - через квалификацию). "Енисей" стал единственным российским клубом, которому было дано право выступить в "регулярке" напрямую.

В прошедшем сезоне "Енисей" занял шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и вышел в плей-офф турнира, где на стадии 1/4 финала проиграл серию подмосковным "Химкам" со счетом 0-3.

Летом 2015 года Международная федерация баскетбола (FIBA) разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в котором играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием в Европе. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.

Новый сезон Лиги чемпионов стартует 10 октября.