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ФБР ведет расследование по факту выбора Юджина организатором ЧМ-2021 по легкой атлетике

Спорт
29 июня, 1:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По данным Би-би-си, глава IAAF Себастьян Коу лоббировал интересы компании Nike, с которой сотрудничал во время выборов места проведения соревнований

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит расследование по факту выбора американского города Юджина (штат Орегон) местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике 2021 года. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации издания, в проведении турнира в Юджине была заинтересована компания Nike, чья штаб-квартира также располагается в штате Орегон. Юджин получил право проведения соревнований в 2015 году, при этом другие заявки не рассматривались, несмотря на проявленный шведским Гетеборгом интерес к организации турнира.

Основными фигурантами в деле с возможными махинациями при выборе города-организатора чемпионата являются бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сенегалец Ламин Диак и нынешний президент организации британец Себастьян Коу, который имел партнерские отношения с Nike. Именно Коу, как отмечается в материале издания, лоббировал интересы компании по предоставлению Юджину права провести турнир, в то время он получал от Nike около 100 тысяч фунтов в год.

Коу в свое время опроверг обвинения в намеренном продвижении кандидатуры Юджина, однако принял решение прекратить сотрудничество с Nike. Тем не менее ФБР и Налоговое управление США проводят проверки с целью выявления возможных нарушений.

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