Клуб НБА "Хьюстон" объявил о переходе Криса Пола из "Клипперс"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Защитник Крис Пол продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон". Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В обмен на 32-летнего игрока "Лос-Анджелес Клипперс" получили защитников Патрика Беверли, Сэма Деккера, Даррана Хиллиарда, Деандре Лиггинса, Лу Уильямса, нападающих Монресла Харрелла, Кайла Уилтжера и выбор в первом раунде драфта 2018 года.
Пол был выбран на драфте 2005 года под общим четвертым номером клубом "Нью-Орлеан Хорнетс", в "Клипперс" был обменян в 2011 году. Он девять раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, четыре раза попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона и дважды - во вторую пятерку.
За карьеру он провел 834 матча, в которых набирал в среднем 18,7 очка, делал 9,9 передачи, 4,4 подбора. 24 июня игрок был переизбран президентом профсоюза игроков НБА на новый четырехлетний срок. В составе сборной США дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012).