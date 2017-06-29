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СМИ: Мэр Турина стала фигурантом расследования о массовой давке во время финала ЛЧ

Спорт
29 июня, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В результате давки пострадало более 1,5 тысячи человек, одна девушка погибла

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Кьяра Аппендино

Кьяра Аппендино

© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мэр итальянского Турина Кьяра Аппендино стала фигурантом следствия по факту массовой давки во время трансляции финала футбольной Лиги чемпионов между "Ювентусом" и испанским "Реалом", в которой пострадало более 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает La Stampa.

В мэрии отмечают, что не получали уведомлений о начале расследования в отношении градоначальницы, однако, по информации издания, она будет вызвана на допрос в ближайшее время. Аппендино обвиняется в недостаточном обеспечении мер безопасности при организации трансляции.

3 июня на площади Сан-Карло в Турине посмотреть матч "Ювентус" - "Реал" на большом экране собралось около 20 тысяч болельщиков. После третьего гола "Реала" в толпе началась паника, люди стали убегать с площади, в образовавшейся давке пострадало около 1500 человек, одна девушка погибла.

"Ювентус" в финале Лиги чемпионов, который прошел в Кардиффе, проиграл "Реалу" со счетом 1:4.

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