Чемпион "Дакара" Карякин намерен взять в долг 1,5 млн рублей для участия в ралли 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Победитель "Дакара" 2017 года в классе квадроциклов россиянин Сергей Карякин планирует одолжить порядка 1,5 млн рублей для подачи заявки на участие в ралли-марафоне следующего года. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Сейчас я хочу подать заявку лично от себя, потому что срок их подачи истекает 15 июля. А команду мы можем зарегистрировать позднее. Чтобы меня приняли, регистрироваться необходимо прямо сейчас. Я как раз ищу средства, может быть, поговорю с отцом, он чем-то поможет, может быть, друзья, думаю, найдутся неравнодушные люди, ведь я верну им эти деньги", - подчеркнул Карякин.

По его словам, стоимость заявки составляет примерно 1,5 млн рублей. "Если регистрировать команду, получается примерно 1 млн рублей за человека, плюс необходимо зарегистрировать единицу техники. В этом году мы установили абсолютный рекорд, выиграв "Дакар" в команде из трех человек. Обычно команда состоит из 15-20 человек", - пояснил спортсмен.

Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать.

В январе 2017 года Карякин впервые в карьере стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов. Карякин является единственным представителем от России в этом зачете, который ведется с 2009 года. Он выступает на "Дакаре" с 2014 года.