СМИ: рефери в Бразилии решил арестовать во время матча ударившего его по лицу футболиста

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Арбитр во время любительского матча в Бразилии с оружием в руках попытался арестовать футболиста, который ударил его по лицу. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Судья Камило де Соуза, который является работником полиции, решил успокоить игрока одной из команд с помощью оружия и наручников. Футболист, недовольный назначением пенальти в ворота своей команды, ударил де Соузу по лицу. После этого рефери подошел к скамейке запасных, достал из своей сумки пистолет и наручники и направился в сторону футболиста. Игрок убежал, а де Соузу сумел остановить лайнсмен.

"Я не считаю, что перестарался - поведение игрока было некорректным, - сказал арбитр-полицейский. - Я отвечал за игру и контролировал ситуацию. Я решил действовать в качестве полицейского и арестовать гражданина, который напал на меня".

Президент любительской лиги заявил, что после расследования инцидента рефери может быть отстранен от работы.