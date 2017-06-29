Правление ФХР признало удовлетворительным выступление сборных России в минувшем сезоне

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выступление сборных России по хоккею в сезоне-2016/17 признано удовлетворительным. Об этом по итогам заседания правления Федерации хоккея России (ФХР) сообщил журналистам глава федерации Владислав Третьяк.
"Правление признало удовлетворительной работу сборных. Большинство наших сборных было в медалях", - сказал он.
В минувшем сезоне российские хоккеисты под руководством главного тренера Олега Знарка стали победителями общего зачета Евротура. Также сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже. В сентябре прошлого года российские хоккеисты дошли до полуфинала Кубка мира, проходившего в канадском Торонто.
Молодежная сборная в этом году под руководством Валерия Брагина стала бронзовым призером чемпионата мира в Канаде. Юниорская команда во главе с Сергеем Голубовичем стала третьей на чемпионате мира в Словакии. Женская сборная России под руководством Алексея Чистякова на чемпионате мира в США заняли пятое место, уступив в 1/4 финала команде Германии.