ЦСКА объявил о продлении контракта с футболистом Фернандесом до 2022 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал новый контракт с защитником Марио Фернандесом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2021/22.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка страны.

В 2016 году он получил российское гражданство и вошел в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, однако не сыграл на турнире из-за травмы.