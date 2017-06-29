ЦСКА объявил о продлении контракта с футболистом Фернандесом до 2022 года

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал новый контракт с защитником Марио Фернандесом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2021/22.
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка страны.
В 2016 году он получил российское гражданство и вошел в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, однако не сыграл на турнире из-за травмы.