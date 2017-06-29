Тимченко: КХЛ выгодно вступление клубов из Кельна, Парижа и Лондона

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) для своего развития выгодно, чтобы в ней появлялись клубы из таких городов, как Кельн, Париж и Лондон. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко.
В прошлом году сообщалось о стремлении вступить в лигу команды из Лондона, однако, по словам президента лиги Дмитрия Чернышенко, пока конкретной заявки не поступало. В Кельне и Париже минувшей весной проходил чемпионат мира.
"Есть стратегия развития КХЛ, хотя о ней должен говорить Чернышенко. Хотим, об этом говорит и государство, чтобы клубы не тянули деньги из госкомпаний, - сказал Тимченко. - Надо, чтобы были сильные, серьезные клубы, даже зарубежные. Например, мы были в Кельне - там народ любит хоккей, стадион всегда полон, и почему бы этому клубу не играть у нас?"
"Но это вопрос серьезных переговоров. Такой же клуб может быть и в Париже, и даже в Лондоне. Но взять их должен местный, сильный инвестор. Плюс, надо совместно продолжать работать с Китаем", - добавил он.
В КХЛ в сезоне-2017/18 будут выступать иностранные клубы из Латвии, Белоруссии, Казахстана, Словакии и Китая.