Тимченко: КХЛ выгодно вступление клубов из Кельна, Парижа и Лондона

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) для своего развития выгодно, чтобы в ней появлялись клубы из таких городов, как Кельн, Париж и Лондон. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко.

В прошлом году сообщалось о стремлении вступить в лигу команды из Лондона, однако, по словам президента лиги Дмитрия Чернышенко, пока конкретной заявки не поступало. В Кельне и Париже минувшей весной проходил чемпионат мира.

"Есть стратегия развития КХЛ, хотя о ней должен говорить Чернышенко. Хотим, об этом говорит и государство, чтобы клубы не тянули деньги из госкомпаний, - сказал Тимченко. - Надо, чтобы были сильные, серьезные клубы, даже зарубежные. Например, мы были в Кельне - там народ любит хоккей, стадион всегда полон, и почему бы этому клубу не играть у нас?"

"Но это вопрос серьезных переговоров. Такой же клуб может быть и в Париже, и даже в Лондоне. Но взять их должен местный, сильный инвестор. Плюс, надо совместно продолжать работать с Китаем", - добавил он.

В КХЛ в сезоне-2017/18 будут выступать иностранные клубы из Латвии, Белоруссии, Казахстана, Словакии и Китая.